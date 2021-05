Ora è ufficiale, Donnarumma lascia il Milan.

Paolo Maldini, ds dei rossoneri, ha parlato riguardo alla separazione tra Gigio Donnarumma e i diavoli.





Ecco le sue parole rilasciate attraverso il canale Twitch dello stesso Milan:

«Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio».