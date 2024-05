Maglia n°1 e titolare in Europa: Keylor Navas a parametro zero in Serie A | Questa volta è quella giusta

Keylor Navas a parametro zero fa gola ai club della Serie A: l’ex PSG torna in Europa da protagonista.

Keylor Navas si appresta a un’estate da free agent dopo i saluti, non indimenticabili, di fine stagione. Il portiere ha infatti, dopo il ritorno dall’esperienza dalla Premier League al Nottingham Forest, lasciato il Paris Saint Germain ma senza poter dire addio ai propri tifosi dal campo.

L’annuncio del suo ritiro infatti non sarebbe stato compreso da Luis Enrique, il quale non lo ha inserito in campo durante l’ultima partita di Ligue 1. Poi l’allenatore spagnolo si sarebbe scusato nel post partita, affermando: “Non sapevo fosse la sua ultima gara”. Posto “rubato” da Donnarumma nelle scorse stagioni, dopo anni al Real Madrid da vincente, Navas adesso è libero di firmare con qualsiasi club, e a 37 anni di età vorrebbe firmare l’ultimo grande contratto della sua lunga carriera.

In tanti busseranno alla porta del portiere della Costa Rica, che potrebbe anche pensare di chiudere la carriera in Serie A. Ci sono un paio di club italiani che potrebbero infatti garantire al numero 1 un posto da protagonista in Europa, per la prossima stagione.

Due club di Serie A su Keylor Navas

Sono due le destinazioni che Navas potrebbe gradire per la prossima stagione in Serie A. Il Napoli, pronto al cambio di guida tecnica, che potrebbe cercare di ingaggiarlo per garantire un cambio di qualità e continuare a puntare su Meret, ma soprattutto la Roma.

I giallorossi infatti affronteranno una luna stagione impegnati su tre fronti, e stanno cercando un sostituto di Rui Patricio. Svilar sarà il portiere titolare, una delle poche certezze di De Rossi, e Navas potrebbe essere la figura di esperienza da affiancare al serbo, e magari guadagnarsi il posto in Europa League. Intanto l’ex Real Madrid e PSG ha annunciato anche un altro ritiro, sui suoi canali Instagram.

Keylor Navas lascia anche la Costa Rica

Dopo 114 presenza da assoluto leader, la leggenda della Costa Rica ha annunciato il suo addio alla nazionale. Lo ha fatto con un post Instagram comparso sui suoi canali personali nelle scorse ore. Navas ha voluto ringraziare la nazionale e ha ricordato anche alcune imprese fatte con la maglia del suo Paese, come il quarto di finale del Mondiale 2014.

Ecco cosa ha scritto: “Questo capitolo della mia vita sta volgendo al termine. È una sensazione agrodolce. Insieme abbiamo fatto la storia giocando contro i migliori giocatori del mondo, portando il nome del Costa Rica in alto“.