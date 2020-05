Torna in carcere il carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo. Secondo quanto riporta “Gds.it”, Franco Cataldo, condannato all’ergastolo per concorso nel sequestro del bambino, era stato posto ai domiciliari nella sua abitazione di Geraci Siculo. I carabinieri, in esecuzione di un provvedimento della Corte d’appello di Palermo, lo hanno condotto nel carcere Lorusso Pagliarelli a Palermo, da dove sarà successivamente trasferito in quello di Opera dove stava scontando la pena.