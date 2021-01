“Qualcuno vuole rovinarlo. È disgustoso e disumano dire che noi abbiamo cacciato Sara di casa, l’abbiamo trattata come una figlia. Preoccupati per questa nuova frequentazione”

Intervenuta ai microfoni di Radio Radio, Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, vuole fare un po’ di chiarezza riguardo la vicenda legata al figlio e alla rottura con la fidanzata Sara Scaperrotta: “È scoppiato un polverone, e volevamo mantenere il silenzio. Vogliamo agire per vie legali sulla fantomatica zia che ha rilasciato alcune dichiarazioni contro mio figlio. Nicolò non ama fare gossip, noi volevamo mantenere un’altra linea. È assurdo dire che noi non siamo stati vicini a nostro figlio”.