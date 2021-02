Dramma a casa Ronaldinho: la mamma Miguelina, 71 anni è deceduta a causa del Covid.

Dopo aver contratto il virus, la donna aveva avuto un progressivo peggioramento, ed è spirata all’ospedale Mãe de Deus di Porto Alegre dove era stata ricoverata. L’ex stella brasiliana ha manifestato tutto il proprio dolore e cordoglio anche via social.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020

Ronaldinho lo scorso 21 dicembre aveva comunicato via social network lo stato di salute di mamma Miguelina: ” Cari amici, mia madre ha il Covid e noi stiamo lottando perché guarisca presto. È nel reparto di terapia intensiva e riceve tutte le cure. Grazie in anticipo per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza, mamma”. Aveva scritto esattamente due mesi fa. Ma la situazione si è piano piano aggravata e l’infezione che aveva avuto la donna si è trasformata in una lotta impari con il virus, fino al decesso odierno.