Lupo: «Classifica Palermo al di sotto delle aspettative»

La stagione calcistica italiana sta offrendo spunti interessanti sia in Serie A che in Serie B, con squadre che sorprendono in positivo e altre che faticano a trovare il giusto equilibrio. In questa intervista di Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Fabio Lupo, esperto direttore sportivo con un passato in società prestigiose come Sampdoria, Torino e Palermo, analizza le dinamiche delle principali protagoniste del nostro calcio.

Ecco le sue parole:

Baroni si sta confermando anche con la Lazio.

«È l’esempio di quanto sia importante la gavetta e di quanto alcuni allenatori siano sottovalutati. Ha fatto sempre un tipo di calcio sotto pochi riflettori, sta continuando a fare cose importanti».

E il Napoli come esce da questa partita?

«Deve ripartire con grande serenità consapevole di essere sulla strada giusta. Un risultato di questo tipo ci può stare. A gennaio dovrà provare a fare qualcosa per ampliare le opportunità in vista della stagione».

Torna a sorridere la Roma.

«Ha fatto la partita che doveva fare, con equilibrio. Le squadre di Ranieri sanno sempre cosa fare rispetto al momento e alla situazione che vivono. Il Lecce comunque ha fatto una partita al di sotto delle potenzialità».

In B è crisi per la Sampdoria.

«Già da qualche anno vive scarso equilibrio sul piano societario e ciò si va a riflettere sul campo. Giustamente le aspettative dei tifosi sono alte. È una tifoseria molto civile che a suo modo crea pressione. La squadra non è tra le top ma neppure da questa posizione di classifica»

Delude anche il Palermo.

«È in una situazione di classifica al di sotto delle aspettative. Non riesce ad esprimere il gioco che è nelle potenzialità dell’organico. Conosco bene Dionisi, starà cercando di trovare la soluzione giusta. Ma continua a non decollare. Anche se vanno riconosciuti i meriti alla Carrarese di Calabro che sta giocando con un sano provincialismo».