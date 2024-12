Di Marzio: “Sampdoria, Sottil verso l’esonero”

Saranno sicuramente ore di grandi riflessioni in casa Sampdoria. Dopo l’ultima sconfitta per 5-1 contro il Sassuolo, Andrea Sottil è a forte rischio esonero. In seguito al pareggio interno contro il Catanzaro, l’ex Udinese – riporta Gianlucadimarzio.com – stava per essere sollevato dall’incarico e ora l’addio coi blucerchiati sembra inevitabile. Il club ligure non vince da ben sei partite consecutive e si trova in fondo alla classifica: un piazzamento al di sotto delle aspettative che potrebbe costare molto caro al tecnico.

