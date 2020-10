«Trapani è stata esperienza fantastica, forse la più bella di quando gioco a calcio. Ho conosciuto una regione fantastica e questo mi ha aiutato a scegliere Palermo. Hanno rovinato tutto e c’è chi dovrà paghare. Ringrazio la città e i tifosi.

Se ho idea di dove può arrivare questa squadra? Non hanno potuto fare amichevoli e questa cosa la paghi, ma è unita. Partita per partita tireremo le somme per vedere dove saremo arrivati.





A Palermo non sembra di giocare in serie c, così come chi è venuto non pensava di giocare in d. Avellino? Io sono a disposizione anche per 30 secondi».

Queste le parole del nuovo centrocampista del Palermo, Gregorio Luperini, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione.