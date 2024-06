L’ultimo valzer di Gary Medel: firma il contratto e torna dov’è diventato grande | Non se l’aspettava più nessuno

L’ultima importante avventura, inaspettata, per Gary Medel. Torna nella squadra dove era diventato grande.

Medel pronto a tornare nel calcio che conta. Il centrocampista sogna un ritorno a casa dopo le esperienze in giro per il mondo, e per diversi campionati, e le sue speranze potrebbero diventare realtà proprio nelle prossime settimane. Il mercato estivo ha in serbo per il cileno diverse sorprese, nei prossimi giorni la trattativa potrebbe decollare visto l’interessamento forte della società che lo aveva lanciato.

Per Medel negli ultimi anni sono arrivate stagioni importanti a Bologna, dove ha collezionato 101 presenze diventando anche un leader dello spogliatoio, ma non facendo in tempo a rimanere nel ciclo di Thiago Motta che di recente ha riportato i felsinei in Champions League dopo 60 anni.

Un veterano della nostra Serie A pronto a un grande ritorno, inaspettato per certi versi. Adesso la palla passerà alla società, che nei prossimi giorni piazzerà l’offerta e attenderà la risposta dell’entourage del giocatore. Ecco quali sono i dettagli della trattativa.

Ritorno di Medel

Arrivato al Vasco da Game dopo 4 anni a Bologna, Medel potrebbe fare ritorno in una delle sue vecchie squadre per il finale di carriera. E in estate di offerte per il “pitbull” ne sono arrivate. Il giocatore infatti, che ha ancora sei mesi di contratto con il club di Rio de Janeiro, potrebbe liberarsi a breve e una squadra su tutte lo starebbe cercando con insistenza in queste settimane.

Secondo Tyc Sport, Medel sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento del Boca Juniors. Un trasferimento che vorrebbe dire per lui ritorno a casa, dopo gli esordi nel grande calcio del 2009.

Medel, il Boca Juniors ci prova

La squadra di Buenos Aires avrebbe intenzione secondo i media sudamericani di riportare in Argentina Gary Medel. Il cileno infatti, potrebbe liberarsi anche in questa sessione di mercato dai brasiliani. L’asso nella manica della trattativa potrebbe essere il presidente del club. Riquelme infatti avrebbe un ottimo rapporto con Medel, che non disdegnerebbe un ritorno al Boca Juniors.

Con i Xeneizes ha collezionato infatti due stagioni importanti tra il 2009 e il 2011, prima di approdare in Europa al Siviglia, poi in Inghilterra, e infine all’Inter che rimane la parentesi più alta della sua carriera. Classe 1987 all’età di 37 anni per Medel potrebbe essere arrivata l’ultima chance di firmare un contratto importante e il Boca vorrebbe prenderlo a parametro zero.