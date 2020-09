Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del mactch contro l’Ucraina, Luis Enrique, ct della Nazionale Spagnola, ha parlato del caso Messi: «È una questione molto delicata, e una riflessione generale sarebbe che è meglio se sto zitto. Mi sarebbe piaciuto che tra il Barcellona e Messi si fosse arrivati a un accordo. Il club viene prima delle persone, il Barcellona è stato fondato nel 1899, è una delle prime società al mondo. Tra Leo e il Barca c’è stato un rapporto meraviglioso, lui ha fatto crescere la squadra in modo esponenziale. Prima o poi smetterà di giocare con quella maglia, e sarebbe stato bello se ci fosse stata una reciproca gratitudine tra le due parti. Sarà triste il giorno in cui se ne andrà, ma il club continuerà a vincere titoli senza Messi».