Lucioni: «Corini dà veramente corpo, mente e anima a questi colori. Fischi sono anche i nostri»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” riporta un’intervista a Fabio Lucioni il quale si sofferma su vari temi.

«Se il tecnico dovesse ritenere di dover cambiare qualcosa a livello tattico, la squadra deve continuare ad adattarsi e a seguire quello che dice l’allenatore. Non è una questione di modulo comunque, ma è solo ed esclusivamente una questione mentale di come si si affrontano le partite».

«Fischi a Corini? Credo che i fischi rivolti all’allenatore siano riferiti al primo capro espiatorio, perché comunque l’allenatore va sempre sotto la lente d’ingrandimento, ma i fischi per lui sono anche i nostri, perché in campo andiamo noi. L’unità di questa squadra è dimostrata dagli abbracci che ci siamo dati dopo i gol, dal fatto che la squadra sta male quando prende i fischi e dal fatto che abbiamo un allenatore che si mette sempre davanti a noi nei momenti di difficoltà. Di contro non l’ho visto mai davanti a noi nei momenti belli. Questo è un valore aggiunto per una persona e un professionista. Corini dà veramente corpo, mente e anima a questi colori, a questa squadra con cui da giocatore ha fatto qualcosa di straordinario. Ora vuole ripetersi da allenatore perché sente questa città e questa squadra la sua prima casa».