Fabrizio Lucchesi, ex Direttore Generale dell’AS Roma e del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport nella trasmissione “Crossover“, esprimendosi in merito alla Roma:

«I Friedkin mi hanno fatto una buona impressione, stanno mantenendo un basso profilo ma sicuramente hanno sviluppato un progetto importante. Si sono trovati in una situazione debitoria importante ma anche un brand unico al mondo. Dovranno creare un management importante in linea con la loro visione. Non puntano sulla rapidità, ma su scelte concrete e a lungo termine».





«Cosa serve alla Roma? Ora è un cantiere aperto, non ne fanno mistero neanche loro, è una situazione in divenire, serve pazienza. Una piazza come Roma vuole esperienza, si fa fatica a gestire una società come questa. Quando arrivai all’epoca ne avevo ben poca, ma ho avuto la fortuna di trovarmi in un contesto importante, con un grande presidente come Franco Sensi e un grande tecnico come Capello; inutile dire che all’inizio feci fatica. Nel contesto di oggi servono spalle larghe per reggere una tale pressione».