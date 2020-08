Conclusa l’esperienza alle pendici dell’Etna, Cristiano Lucarelli, ormai ex allenatore del Catania, è pronto ad immergersi in una nuova avventura, questa volta in Umbria, dove la Ternana lo sta aspettando. Il DS rossonero, Luca Leone, intervistato da “La Nazione”, ha parlato dell’imminente approdo dell’ex bomber del Livorno a Terni e del mercato: «Venerdì con Lucarelli e Tagliavento effettueremo un sopralluogo allo stadio e agli impianti dove svolgere la preparazione. Non ci sarà un ritiro vero e proprio. Per quanto riguarda il mercato, confermo che abbiamo grande fiducia nell’attuale rosa. Ma è evidente che la nuova normativa sugli organici (22 il numero massimo di over ndr) è penalizzante per una società come la nostra e rende complicate le operazioni che abbiamo in mente. In questi giorni vedrò Proietti e Ferrante, calciatori reduci da infortuni e su cui puntiamo». Il calciomercato non aprirà le porte prime di settembre, ma la strategia di mercato della Ternana si sta delineando anche la nuova normativa riguardante gli over presenti in rosa potrebbe complicare i piani non solo delle Fere, ma di ogni squadra partecipante al torneo.