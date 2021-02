Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Foggia, Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, si è espresso così:

«Sorrido dentro, senza mostrarlo fuori. Quando ti vedono sorridere arrivano anche le gufate. Sorridere quando sarà il momento che ormai aspettiamo con trepidazione anche se ci sono sempre 36 punti in palio. Stiamo facendo grandissime cose, ma dobbiamo tutti restare dentro al carrarmato.





Abbiamo sbagliato 5-6 occasioni semplici, tanto cinismo non l’ho visto. Le condizioni del campo non ci hanno aiutato, non siamo riusciti a fraseggiare come volevamo. Abbiamo subito tantissimi falli, i ragazzi sono stati bravi perché sono rimasti dentro la partita senza perdersi con proteste che potevano portarci via dalla partita. La difficoltà del campo, il vento, una squadra fallosa, la squadra è riuscita a superare una serie di ostacoli e a ottenere tre punti importanti. Cosa ho detto a fine gara ai ragazzi? Ho solo ricordato a loro che il Catanzaro ha vinto a Palermo 2-1».