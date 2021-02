Cristiano Lucarelli è intervenuto nel post gara del Barbera rilasciando alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Ternana:

«Solo chi non ha mai fatto una partita di calcio può dire o scrivere che questo campionato è finito. Se venisse da noi sarebbe ancora più grave, significherebbe non aiutare la Ternana scrivendo che il campionato è finito. Oggi abbiamo avuto la conferma che ogni partita ha delle insidie perchè incontriamo squadre forti su campi difficili. Non è fatto un bel niente, anzi. Tutti vorranno batterci per prendere il loro momento di gloria, questo succederà sempre, sia in casa che fuori.





Il momento più difficile della partita? Abbiamo sofferto la loro fisicità, ci pressavano e picchiavano nel senso giusto. Hanno fatto una partita maschia e noi abbiamo subito fisicamente. Non riuscivamo ad avere la meglio nei contrasti. Alla fine i ragazzi sono stati bravi perchè l’abbiamo pareggiata e hanno provato anche a vincerla. Il Palermo ha fatto una buona partita e probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più».