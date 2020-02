«Valeri mi ha chiamato anche stamattina alle 10:30 e non aveva ancora sciolto le riserve sulla decisione da prendere. È giusto però che un giocatore sia convinto di sposare un progetto e che non lo faccia per amicizia o per la parola data, ma perché ne è totalmente coinvolto. Non avrebbe avuto senso per lui venire a Catania per farmi un favore personale. Giustamente, trattandosi di un calciatore con una carriera di un certo livello alle spalle, gli sono arrivate delle proposte importanti, con un’offerta dieci volte più alta di quella che poteva permettersi il Catania. Il Pescara milita in una categoria superiore e ha potuto fargli una proposta ben più pesante, addirittura con uno zero in più di quella della nostra società. A quel punto ci siamo arresi, ma tutti siamo orgogliosi che il Catania abbia sempre un certo appeal malgrado sia ‘incerottato’. Per noi è un vanto che un giocatore del genere e con la sua storia abbia preso in considerazione l’idea di vestire la maglia rossazzurra». Queste le parole dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, rilasciate ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com” in merito al trasferimento a Pescara di Valeri Bojinov.