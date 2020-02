Il trequartista del Biancavilla, Max Lucarelli, ha parlato in vista della sfida al Palermo. Ecco le sue parole rilasciate a “Ilsicilia.it”: «Noi andiamo lì e ci prendiamo quello che viene, andiamo a Palermo per divertirci. Giocare in quello stadio non capita tutte le domeniche e sarà certamente un’emozione. Giochiamo, ci facciamo la doccia e quello che è il risultato ci prendiamo».