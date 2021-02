Al termine dell’allenamento di rifinitura è intervenuto mister Cristiano Lucarelli.

«Una gara importantissima, è quella di cartello del girone contro una squadra costruita per vincere il campionato. Purtroppo per loro le vicissitudini legate al Covid li hanno penalizzati. Hanno una compagine molto competitiva. Inoltre mister Roberto Boscaglia è prestato alla Serie C, vale categorie superiori e non lo dico solo perché siamo amici. Ha giocatori molto temibili, 7-8 di questi giocavano titolari e protagonisti in Serie B, appena la stagione scorsa. Dovremo sudare le sette camicie per portare a casa un risultato positivo. Ci vorrà la miglior Ternana in assoluto, la qualità dell’avversario è altissima a cospetto di uno stadio, una piazza da massima serie. Inoltre detengono una tifoseria che non potrà essere presente ma fa sentire il suo calore ai giocatori, come accade con la nostra. Sarà un match molto stimolante per cercare di fare la Ternana».