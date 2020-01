Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, commenta con amarezza il pareggio contro il Potenza: «Il problema attacco ci sarebbe se non producessimo, ma in attacco creiamo tanto, dobbiamo solo concretizzare. Anche nell’ultima gara abbiamo creato tanto ma non usciamo dal limbo anche dal punto di vista della classifica. Ho visto però subito bene i nuovi, mi aspetto tanto da Curcio. Mercato? Siamo vigili, se non prendiamo qualcuno più forte di Di Piazza, Di Piazza resta qui. Non ha giocato? Ho dovuto prendere per buone le parole del procuratore che dicevano che non era tranquillo. Col calciatore fino a venerdì ci ho parlato, adesso non ci parlo più: o si fa passare il mal di pancia o non gioca più fino alla fine del campionato. Poi prenderemo qualcuno anche in mezzo a campo per non essere contati. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno spinto sempre e hanno applaudito alla fine dimostrando che hanno apprezzato i nostri tentativi di vincerla fino alla fine».