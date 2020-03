Nella giornata di ieri si è tenuta l’assemblea di Lega di Serie A, durante la quale si è parlato della possibilità o meno di riprendere il campionato. Il più ottimista di tutti è Claudio Lotito, presidente della Lazio, che, secondo “Tuttosport” ha dichiarato: «Avete visto i dati? Oh se sta a ritirà! Ma poi io lo so: io parlo con i luminari, quelli che stanno in prima linea, non con i medici delle squadre». Al numero uno laziale ha risposto Andrea Agnelli, presidente della Juventus: «Eh certo: ora sei diventato anche un esperto virologo».