Fabio Longo, capitano della Turris prossima avversaria del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Monopoli. Ecco quanto riportato da “Tuttoturris.com”:

«C’è stata anche un po’ di sfortuna. Da una palla nostra su calcio d’angolo, abbiamo subito un gol in contropiede che ci ha tagliato un po’ le gambe. Prendere un gol così, in modo banale, mentalmente ci ha colpito. È stato un rammarico non aver metabolizzato subito e non averci messo l’anima per recuperare l’errore».





«Periodo negativo, ci sono episodi che ci stanno un po’ penalizzando. Dobbiamo concentrarci sul momento e pensare magari che una palla giocata subito non è la cosa giusta da fare, ed invece dobbiamo aspettare che la squadra si sistemi e poi la giochi. Bisogna essere furbi e scaltri per capire il momento della partita».