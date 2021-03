Non sono rosee le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’emergenza Coronavirus, anche alla luce dell’aumento globale dei nuovi casi durante l’ultima settimana. Secondo Mike Ryan, direttore esecutivo dell’Oms, è “prematuro” e “irrealistico” pensare che la pandemia finirà entro la fine dell’anno. Parlando in conferenza stampa a Ginevra, Ryan ha aggiunto che vaccinare le persone più vulnerabili e gli operatori sanitari, aiuterebbe a rimuovere la “tragedia e la paura” dalla situazione e contribuirebbe ad allentare la pressione sugli ospedali, ma non di certo a eliminare il virus.