“Il lavaggio delle mani è una delle azioni più efficaci che è possibile intraprendere per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni, incluso il Covid-19”. A ribadirlo sul proprio sito è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani che si celebra domani (Hand Hygiene Day), all’insegna dello slogan “Salva delle vite: lavati le mani”. Celebrata ogni anno il 5 maggio, la Giornata sottolinea il ruolo che ognuno può svolgere nella prevenzione delle infezioni, lavando le mani in modo regolare e frequente, e mobilita persone in tutto il mondo per aumentare l’adesione a questo efficace, ma semplice ed economico, strumento di prevenzione.