Secondo gli ultimi aggiornamenti la Lombardia potrebbe tornare in zona arancione già a partire da questa domenica 24 gennaio. Mancherebbe infatti soltanto la firma del ministero della Salute, anche se proprio da parte del governo arriverebbe un duro attacco alle autorità regionali lombarde, colpevoli suo dire di aver precedentemente condotto la regione in zona rossa sulla base di dati errati consegnati alla Cabina di regia.

Secondo diverse fonti infatti, la regione avrebbe inviato nelle ultime ore una rettifica dei dati comunicati la scorsa settimana che ne hanno sostanzialmente modificato l’indice Rt.





Covid, la Lombardia verso la zona arancione

Stando a quanto affermato all’Huffington Post dalla Cabina di regia: “Sono arrivati dei dati di correzione della Lombardia rispetto ai sintomatici presi in considerazione la settimana precedente i tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità hanno verificato che sono compatibili con l’andamento epidemiologico, quindi c’è una rettifica rispetto all’Rt della Lombardia della settimana scorsa per cui la regione passa in zona arancione”.

In collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5, nel pomeriggio il presidente della Lombardia Attilio Fontana aveva riportato alcune indiscrezioni governative secondo cui la Lombardia avrebbe potuto presto retrocedere nella zona arancione: “Il governo non ha ancora deciso. Ci sono state una serie di valutazioni all’interno della cabina di regia, che dovrebbe a breve emettere un provvedimento e sembra, dai rumors che arrivano, che effettivamente la Regione Lombardia entrerà in zona arancione”.