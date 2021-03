«Cerco sempre di dare il cento per cento non sempre si riesce a fare quello che si vuole. In allenamento cerco di migliorarmi sempre: proverò da qui alla fine a fare sempre queste prestazioni. Cosa è cambiato? Adesso ci siamo levati dalla testa il pensiero della Ternana. Adesso pensiamo partita per partita, ad allenarci sempre bene, e fare più punti possibili. Carrera? Quando c’è un cambio di allenatore, vuol dire che qualcosa non è andato bene. Ci siamo fatti un’esame di coscienza: stiamo seguendo ciò che ci propone il mister, e lo stiamo facendo a mente libera. Il Potenza? Come tutte le partite, sarà difficile. Giocheremo al massimo e concentrati: dobbiamo essere uniti per portare a casa il risultato».

Queste le parole di Lorenzo Lollo, centrocampista del Bari, rilasciate ai microfoni di “RadioBari” in merito al campionato di Serie C e alla Ternana.