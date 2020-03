«E’ stata fatta una scelta di sospendere fino al 15 marzo le scuole, con la possibilità di riconsiderare e rimodulare la scelta in base a quello che sarà lo scenario epidemiologico che andremo a verificare giorno per giorno». Il parere del comitato tecnico-scientifico – ha sottolineato – «faceva riferimento a elementi di incertezza esistenti su quanto potrà andare ad impattare la sospensione dell’attività didattica in termini di contenimento e su quella che potrebbe essere la durata necessaria per poter ottenere una buona efficacia contro l’infezione». Lo dice il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli in conferenza stampa diramata alla Protezione Civile. «Quanto poi è stato deciso in Cdm non differisce da queste considerazioni» ha aggiunto.