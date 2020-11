“A Natale nessuna eccezione sulle norme anti-contagio o altrimenti saranno vanificato gli sforzi fin qui compiuti, lo ha ricordato Franco Locatelli presidente del Consiglio superiore di sanità. “Convivere con il nuovo Coronavirus è una realtà rispetto alla quale non possiamo prescindere almeno fino a che non ci sarà la possibilità di vaccinare un alto numero di soggetti. Non possiamo pensare che il periodo natalizio faccia eccezione. L’auspicio è di arrivarci con una curva piegata verso il basso, ma non possiamo poi pensare di fare eccezione in quel periodo dando luogo a festeggiamenti del Natale come quelli a cui eravamo abituati prima del periodo pandemico” ha spiegato Locatelli nel corso della conferenza stampa sul monitoraggio dell’Iss, aggiungendo: “Andranno tenute ben presente tutte le misure di attenzione e di responsabilità individuale per non vanificare gli sforzi, perché è chiaro che se ce li dimenticassimo faremmo un errore madornale che ci farebbe ripiombare in una situazione difficile”