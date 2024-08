Lo volete McKennie? Cessione a titolo definitivo in Italia: lotterà per lo scudetto

McKennie proposto a titolo definitivo in Serie A. Può rimanere in Italia e lottare ancora per lo Scudetto.

Il mercato della Juventus prova a infuocarsi definitivamente con l’arrivo di Koopmeiners. Il giocatore non è nemmeno partito con la squadra alla volta di Varsavia, ufficializzando quasi il divorzio con la Dea. L’accordo sarebbe raggiunto su una base di 55 milioni di euro da versare nelle casse dei nerazzurri, ma la Juventus dovrà prima sfoltire e parecchio la rosa.

Tantissimi gli esuberi e i punti interrogativi, a partire da Federico Chiesa, che ormai non si è accordato per il rinnovo – il contratto scadrà nel 2025 – ma anche Locatelli, richiesto dalla Premier League. Chi invece è destinato a rimanere in Serie A è McKennie.

Lo statunitense infatti, uno dei pochi a salvarsi lo scorso anno del reparto di centrocampo di Allegri, non è stato preso in considerazione da Thiago Motta e potrebbe lasciare. Su di lui c’è un club importante di Serie A, e in questo modo i bianconeri potrebbero sfoltire un reparto nel quale gli arrivi lasceranno poco spazio ai “vecchi”.

McKennie verso l’addio

Un’asse in queste ore si è riscaldata particolarmente. Quella tra Milan e Juventus, due società non nuove a scambi e a trattative importanti. La storia è piena di cessioni da una parte verso l’altra, ma stavolta in pieno agosto i due storici club potrebbero effettuare addirittura più di un’operazione.

Quasi fatta per Kalulu in bianconero infatti, il Milan sembrava interessato anche a scambiare il difensore francese con uno dei partenti della Juventus. In un primo momento si era pensato a Federico Chiesa, poi la Juventus era sembrata interessata anche a Saelemaekers – visto il passato di Thiago Motta a Bologna -. Stavolta la trattativa potrebbe coinvolgere McKennie.

Milan-Juve, si parla di McKennie: ma il Milan aspetta Fofana

Secondo quanto riportato in queste ore, la Juventus vorrebbe sbarazzarsi di McKennie il quale sarebbe stato proposto ai rossoneri. Il Milan sta valutando in questo momento se, grazie ai buoni rapporti con la società, potrebbe esserci qualche calciatore da inserire nella trattativa Kalulu.

Dopo che nelle scorse ore era sembrato vicino anche Federico Chiesa al Milan, adesso uno dei nomi più caldi potrebbe essere proprio quello dell’americano. Le trattative potrebbero anche andare avanti in maniera separata, anche se la Juventus valuta il giocatore circa 15 milioni di euro, cifra che il Milan non intende sborsare cash. A Milanello infatti si punta tutto su Fofana, qualora dovesse saltare il francese l’operazione con la Juve potrebbe decollare.