Lo volete? 45 milioni di euro cash e subito: clamoroso Retegui | Trattativa pazza per gennaio

Una big piomba inaspettatamente sul bomber dell’Atalanta (e della Serie A) Mateo Retegui: la trattativa può decollare già nel mercato di gennaio.

L’inizio di stagione dell’Atalanta, a un passo dalla posizione di vertice in Serie A e caratterizzato da un ottimo rendimento in Champions League, coincide anche con un avvio strepitoso da parte del suo bomber principe. Stiamo parlando di Mateo Retegui, centravanti della Nazionale italiana che si sta esprimendo, partita dopo partita, a livelli sempre più alti.

Questi primi mesi di campionato sono contrassegnati da numeri esaltanti da parte dell’ex Genoa, capace di andare a bersaglio 12 volte in 13 partite. Estendendo il discorso alla massima competizione continentale per club, in cinque apparizioni Retegui ha timbrato il cartellino in 2 occasioni, per uno score personale di 14 reti in 19 incontri disputati (c’è anche la gara di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, ndr).

Inevitabilmente, tali statistiche hanno calamitato l’interesse dei grandi club d’Italia e non solo nei confronti dell’attaccante orobico, fra i più prolifici del Vecchio Continente in questi ultimi mesi del 2024. Da parte di una big in particolare, poi, sono giunte lusinghe importanti, che la dirigenza nerazzurra non ha potuto non prendere in considerazione.

Sarebbe infatti pronta un’offerta di 45 milioni di euro per convincere la Dea a lasciar partire il suo finalizzatore già durante la sessione di calciomercato invernale. Una possibilità che non piace particolarmente ai tifosi, tutt’altro che favorevoli a un eventuale addio del giocatore.

Un grande club piomba su Retegui: l’Atalanta potrebbe cederlo a gennaio

I due sigilli contro lo Young Boys in Champions League non hanno fatto altro che confermare l’istinto killer in area di rigore di Mateo Retegui e hanno fatto sì che una società in particolare decidesse di muoversi concretamente per avvicinare la possibilità di metterlo sotto contratto tra poco più di un mese.

In base a quanto riferito dai colleghi de “Il Giornale”, sarebbe l’Arsenal il team che avrebbe monitorato in queste settimane con più attenzione l’ariete orobico. La richiesta dell’Atalanta è chiara: serve almeno un assegno da 45 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e ragionare in merito a una possibile cessione.

Mateo Retegui all’Arsenal? Lo scenario attuale

Immaginare Retegui a Londra con indosso la maglia dei Gunners in inverno non costituisce uno scenario troppo improbabile. Indubbiamente la trattativa potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni e sfociare in una fumata bianca.

Sui canali ufficiali dell’Atalanta, intanto, il bomber ha confessato che si aspettava di vivere un simile inizio di stagione, nel quale si allena tanto per aiutare la squadra e farsi trovare pronto. “Con la fiducia del mister, dello staff e dei compagni mi sento bene e so di poter dare molto di più”, ha chiosato.