Novità per il futuro dell’ACR Messina. Secondo quanto riporta “Messinanelpallone.it”, al momento restano in piedi la pista Saff e quella che porta a Pietro Lo Monaco, il quale farebbe la propria parte come consulente del club, senza immettere denaro nelle casse, ma con una percentuale a livello societario. Secondo quanto si legge, l’ex dirigente del Catania avrebbe chiesto un budget di circa un milione di euro per comporre la squadra e strutturare il club. Al termine del campionato, Sciotto e Lo Monaco si ritroverebbero a confronto per discutere di un’eventuale cessione delle quote