“Lo abbiamo messo fuori rosa, lui lo sa”: clamoroso al Bayern Monaco | Viene alla Juve entro prossima settimana

Clamorose sono le notizie che arrivano dalla Germania, il Bayern lo ha messo fuori rosa: la Juve ci pensa seriamente

il Bayern Monaco vuole dimenticare, sin da subito, la terribile passata stagione terminata con zero titolo conquistati. In panchina non c’è più Thomas Tuchel (anche se non si tratta di una novità visto che il suo addio era stato già preannunciato tempo fa), al suo posto la “scommessa” Vincent Kompany.

In attesa dell’inizio della Bundesliga i bavaresi hanno iniziato la stagione nella migliore maniera possibile. Un secco 4-0, in trasferta, nella Coppa di Germania contro l’Ulm, militante nella Serie B. Anche se quello che ha fatto molto discutere è stata la scelta del tecnico belga sulle convocazioni.

Il nome della stella non era presente: né in campo e nemmeno in panchina. Segno del fatto che il giocatore in questione non rientra nei piani dell’allenatore e che può essere ceduto in questa sessione estiva di calciomercato. Le novità, però, non sono affatto finite qui: l’atleta è stato messo addirittura fuori rosa.

Proprio come sta facendo Thiago Motta nella sua Juventus dove ha messo alla porta alcuni “esuberi” che non rientrano affatto nel suo progetto tecnico. Proprio i bianconeri, però, vogliono approfittarne e piazzare il colpo proprio dai bavaresi.

Bayern Monaco, Goretzka fuori rosa: la Juventus ci pensa

Fa un certo effetto leggere ed immaginarsi un calciatore eccezionale come Leon Goretzka non rientrare nei piani del Bayern Monaco. Addirittura scoprire che gli ex campioni di Germania lo hanno messo fuori rosa. Il classe ’95 ha senza dubbio molto mercato ed in questi ultimi giorni potrebbe sciogliere i dubbi sul suo futuro.

Un futuro che potrebbe tingersi di bianconero visto che la Juventus è fortemente interessata. Un vero e proprio blitz, da parte del ds Giuntoli, però si potrebbe verificare solamente in un caso: ovvero se alla ‘Vecchia Signora’ non dovesse arrivare Teun Koopmeiners dall’Atalanta.

Goretzka, il Bayern lo fa fuori: possibile futuro in Serie A

Di certo non si tratterrebbe affatto della prima volta che la Juventus mostri un concreto interesse verso il tedesco. Il calciatore, inoltre, vuole recuperare il posto in nazionale dopo che il ct Naglessman lo aveva tagliato fuori dalla lista dei convocati all’ultimo Europeo.

La Juventus ci proverà sino alla fine. Tra l’altro il suo nome era stato accostato anche al Napoli di Antonio Conte. Il 29enne, però, preferirebbe andare in una squadra che disputi la Champions League.