Stop definitivo ai campionati di Promozione I, II e III, non ci sono le condizioni per continuare visto l’emergenza Coronavirus.

Secondo quanto riporta “Tuttocampo.it”, la Lnd ha stabilito che visto l’elevato numero di contagi, dopo lo stop ai campionati juniores, non ci fossero le condizioni nemmeno per i campionati di Promozione. Ripartirà solo il campionato di Eccellenza, stop per i restanti tornei.