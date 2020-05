Dopo un’esperienza poco felice a livello prestazionale Michel Morganella non è più un calciatore del Livorno. Ad annunciarlo la BM Sports Management che tramite Instagram ha fatto sapere che lo svizzero è ora un calciatore libero. Bousquet, agente del ragazzo, ha speso una battuta per il commento: «Il ragazzo è stato etichettato dai tifosi del Livorno come un fascista ed un razzista ma non è vero. Il ragazzo non è la causa di questa stagione deludente».