Caos nel Livorno, due soci si sono litigati in diretta tv dopo la mancata cessione di Matteo Di Gennaro alla Reggiana. I dissapori sono scoppiati ai microfoni di “Telecentro2”, dove è intervenuto l’ex patron dell’Arezzo, Matteo Ferretti che ha detto: «Sulle scelte tecniche e dirigenziali definite in questi giorni, confido su una chiarificazione con il presidente nel CdA di martedi prossimo».

Il neo presidente Rosettano Navarro però ha risposto alle parole del socio Ferretti: «L’organigramma tecnico e societario è quello annunciato nei giorni scorsi. Nel prossimo CdA non si parlerà di scelte tecniche ormai definite, o del mio incarico di presidente conferitomi con tanto di firme dagli altri soci, ma di cifre da mettere sul piatto per far fronte ai vari impegni societari. Il mio potere decisionale è fuori discussione, non si sono resi conto neanche dei documenti che hanno firmato».