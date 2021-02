Giorgio Heller, presidente del Livorno, ha parlato ai colleghi de Il Tirreno della possibile trattativa in atto con l’imprenditore milanese Franco Favilla.

Queste le sue parole: «Ci siamo incontrati nei giorni scorsi e mi ha detto di voler procedere in questa direzione. Il suo gruppo ha concluso la due diligence e ha dato esito positivo, un passaggio che mi sembra molto importante per gli sviluppi futuri. Ora tocca a lui, ora le intenzioni dovranno essere confermate dai fatti. Io ho cercato di tenere vivi i contatti e spero di aver fatto un buon lavoro per il futuro del Livorno. Non bisogna però forzare la mano, bisogna solo aspettare le prossime mosse.





A Favilla interessa tutto il pacchetto o quasi, non pensa assolutamente al 51% delle quote, si parla almeno del 70-80% per fare qualcosa di importante. Favilla vorrebbe il controllo della situazione, vorrebbe fare investimenti di un certo tipo, vorrebbe dare stabilità al club con un programma a medio-lungo termine»