Fabio Liverani ha confidato i suoi “sogni” in una intervista a cuore aperto affidata all’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. Una intervista in cui è uscito allo scoperto sul suo futuro. Ecco le sue parole: «Ho tanti sogni, ma se li dico non si avverano. Prima la salvezza, poi magari un mio vecchio club: Lazio o Fiorentina».