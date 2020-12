Il Palermo non va oltre lo 0-0 contro la Vibonese. I rosanero non sono riusciti a passare in vantaggio nonostante la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Statella a venti minuti dalla fine tra le fila dei padroni di casa. Un punto dunque conquistato dagli uomini di Boscaglia che ora affronteranno il Bari Mercoledì al Barbera.

PRIMO TEMPO: 1′ Inizia la sfida! Primo calcio d’angol della gara al minuto 2′ per la Vibonese. Ciotti tenta un cross dalla destra per i padroni di casa, nulla da fare quando siamo al minuto 5′. Primo calcio d’angolo della gara per il Palermo al minuto 6′. Altro calcio d’angolo in favore dei rosanero al minuto 9′. La Vibonese mantiene il possesso palla quando siamo giunti al 14′. Ci prova Odjer dalla distanza per il Palermo, Marson respinge al minuto 15′. Calcio d’angolo per la Vibonese al minuto 17′. Prova a spingere la Vibonese, il pallone però termina sul fondo al minuto 21′. Cross dalla destra per la Vibonese al minuto 22′, Plescia colpisce di mano in area, sarà calcio di punizione per il Palermo. Gran parata di Marson al minuto 23′, il Palermo batterà un calcio d’angolo. Crivello lascia partire un cross dalla sinistra, palla deviata in angolo al minuto 25′. Buona occasione per la Vibonese al minuto 27′, i padroni di casa batteranno un corner. Kanoute prende velocità dalla destra e viene fermato da un difensore, ancora angolo al minuto 28′ per il Palermo, batte Valente. Quando siamo giunti al minuto 35′, ennesimo calcio d’angolo dalla destra per la squadra rosanero. Ci prova Kanoute dalla destra al minuto 39′, palla che termina alta, ma c’è stata una deviazione. Primo cartellino giallo del match per il capitano della Vibonese Redolfi al minuto 43′. Termina il primo tempo.





SECONDO TEMPO: Inizia la ripresa! Grande occasione per il Palermo al minuto 49′, sul tiro di Kanoute però il portiere Marson risponde presente. Ci prova Plescia al minuto 54′, Pelagotti blocca la sfera. Cambio nel Palermo, fuori Lucca, dentro Saraniti al minuto 55′. Doppio cambio nella Vibonese, fuori Ciotti, dentro La Ragione. Dentro anche Vitiello, fuori Berardi al minuto 59′. Doppio Giallo, espulso Statella nella Vibonese al minuto 60′. Altri due cambi nel Palermo, dentro Rauti e Floriano, fuori Broh e Valente al minuto 66′. Calcio d’angolo per il Palermo al minuto 68′. Luperini prova a sfondare al minuto 73′, commette però fallo in attacco. Altro doppio cambio nel Palermo, dentro Corrado e Silipo, fuori Kanoute e Crivello al minuto 79′. Super intervento di Pelagotti che salva i suoi al minuto 81′. Grande occasione per il Palermo al minuto 89′ con Rauti, ancora una volta Marson c’è. Termina la gara.

IL TABELLINO

VIBONESE: 98 Marson, 2 Mahrous, 3 Rasi, 5 Redolfi (C.), 6 Sciacca, 10 Berardi (59′ Vitiello) , 11 Ciotti (59′, La Ragione), 14 Tumbarello, 18 Statella, 20 Laaribi, 28 Plescia. Allenatore: Galfano. A disposizione: 1 Mengoni, 7 Spina, 8 Prezzabile, 9 La Ragione, 13 Falla, 15 Leone, 16 Ambro, 17 Di Santo, 19 Parigi, 23 Montagno, 25 Vitiello, 26 Mancino.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 13 Lancini, 6 Crivello (C.) (79′ Corrado); 21 Broh (66′ Rauti), 19 Odjer; 20 Kanoute (79′ Silipo), 27 Luperini, 14 Valente (66′ Floriano); 17 Lucca (55′ Saraniti). Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 5 Palazzi, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 23 Rauti, 26 Marong.

ARBITRO: Gino Garofalo (Torre del Greco). ASSISTENTI: Davide Stringini (Avezzano) e Veronica Vettorel (Latina). QUARTO UOMO: Luigi Catanoso (Reggio Calabria).

MARCATORI:

NOTE: 43′ Ammonito Redolfi (V); 50′ espulso Statella (V)