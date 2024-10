LIVE SERIE B Mantova-Palermo 0-0: Henry sfiora il vantaggio

Allo stadio “Danilo Menti” va in scena Mantova-Palermo, match valevole per l’undicesima giornata di Serie B. I rosanero, reduci dal successo casalingo per 2 a 0 contro la Reggiana, sono chiamati ad un vero e proprio test di maturità per dare continuità al proprio percorso. I padroni di casa, d’altro canto, non avranno intenzione di far sconti agli uomini di Alessio Dionisi in seguito all’ultima e bugiarda sconfitta per 1 a 0 rimediata in casa della Sampdoria.

Di seguito la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

34′ Arriva il prim0o cartellino giallo dell’incontro: ammonito Ceccaroni per un fallo a metà campo.

33′ Henry spreca! Grande contropiede iniziato dall’ex Verona, ottimo scambio con Insigne ma dentro l’area di rigore calcia alto.

30′ Al “Menti” siamo giunti alla prima mezz’ora della gara: risultato ancora bloccato sullo 0-0

25′ Il Palermo ci prova con uno schema dalla bandierina, ma il tentativo da fuori area di Ranocchia termina in curva.

20′ Henry a pochi centimetri dal vantaggio! Insigne sfrutta un errore avversario in fase di costruzione, la mette al centro ma l’ex Verona, in scivolata, non arriva sul pallone

14′ Chance per i rosanero: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il Mantova allontana la minaccia dopo una serie di rimpalli pericolosa.

11′ Ancora un pericolo per i rosanero! Fiori viene servito da un filtrante che sorprende la difesa di Dionisi ma Desplanches è decisivo in uscita a chiudere la porta. Dopo un piccolo spavento, il portiere della Nazionale U21 si rialza.

8′ La prima palla gol del match è per i padroni di casa: cross dalla destra, Diakité viene anticipato dall’avversario e Mancuso, da pochi passi, grazia i suoi ex compagni trovando l’opposizione di Nedelcearu.

5′ Fase di studio in questi primi minuti, col Palermo che pressa alto per disturbare la manovra dal basso del Mantova.

1′ Fischio d’inizio: si parte!

TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI

MANTOVA (4-2-3-1): 1 Festa; 20 Fedel, 87 De Maio (cap.), 29 Cella, 6 Bani; 24 Artioli, 21 Trimboli; 14 Galuppini, 70 Aramu, 11 Fiori; 19 Mancuso.

A disposizione: 12 Sonzogni, 4 Solini, 5 Redolfi, 8 Burrai, 9 Debenedetti, 10 Wieser, 13 Brignani, 18 Ruocco, 23 Panizzi, 27 Maggioni, 28 Muroni, 30 Bragantini. Allenatore: Davide Possanzini.

PALERMO (4-3-3): 22 Desplanches; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre, 5 Gomes, 10 Ranocchia; 11 Insigne, 20 Henry, 7 Di Mariano.

A diposizione: 12 Nespola, 77 Di Bartolo, 3 Lund, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 29 Peda. Allenatore: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Marinelli (Tivoli).

AA1: Palermo (Bari). AA2: Scarpa (Reggio Emilia). IV UFFICIALE: Turrini (Firenze).

VAR: Doveri (Roma 1). AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI:

NOTE: ammonito Ceccaroni (Pal).