Serie B, Mantova-Palermo: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali per il match di stasera tra Mantova e Palermo, in programma alle 20:30. Un incontro carico di aspettative che vede due squadre pronte a darsi battaglia sul campo, con obiettivi importanti in palio. Entrambe le formazioni sono determinate a portare a casa i tre punti, promettendo spettacolo e intensità per i tifosi.

MANTOVA: 1 Festa, 6 Bani, 11 Fiori, 14 Galuppini, 19 Mancuso, 20 Fedel, 21 Trimboli, 24 Artioli, 29 Cella, 70 Aramu, 87 De Maio (Cap.). A disposizione: 12 Sonzogni, 4 Solini, 5 Redolfi, 8 Burrai, 9 Debenedetti, 10 Wieser, 13 Brignani, 18 Ruocco, 23 Panizzi, 27 Maggioni, 28 Muroni, 30 Bragantini. Allenatore: Possanzini.

PALERMO: 1 Desplanches, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 8 Segre (Cap.), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 18 Nedelcearu, 20 Henry, 23 Diakité, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 77 Di Bartolo, 3 Lund, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Marinelli (Tivoli).

AA1: Palermo (Bari).

AA2: Scarpa (Reggio Emilia).

IV UFFICIALE: Turrini (Firenze).

VAR: Doveri (Roma 1).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).