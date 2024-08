LIVE SERIE B Brescia-Palermo 0-0: il primo tempo termina a reti inviolate

Si è appena concluso il primo tempo tra Brescia e Palermo, anticipo della prima giornata della Serie B 2024-25. Gara molto equilibrata con i rosanero che sono partiti propositivi ma non hanno creato occasioni così pericolose da impensierire Lezzerini. Anche Gomis poco chiamato in causa prima di un infortunio al ginocchio che l’ha costretto a lasciare spazio a Desplanches. Nella ripresa le due squadre dovranno fare di più per provare a portare a casa i primi tre punti stagionali. Di seguito la cronaca live della partita.

PRIMO TEMPO

45’+5 Duplice fischio, le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

45′ + 3 Ammonito Di Francesco per un brutto fallo su Bisoli.

45′ Il quarto uomo assegna cinque minuti di recupero.

40′ Continua la fase di equilibrio, i rosanero si fanno vedere nei pressi dell’area avversaria ma senza creare particolari minacce.

36′ Brutte notizie per Dionisi. A seguito di uno scontro in uscita con Borrelli, Gomis ha accusato un problema al ginocchio. Dopo circa tre minuti di soccorsi in campo, il portiere rosanero ha dato forfait ed esce dal terreno zoppicante. Al suo posto entra Desplanches.

30′ Raggiunta la mezz’ora di gioco al Rigamonti. Le due squadre sono ben organizzate in campo e prevale l’equilibrio.

22′ I lombardi continuano a prendere fiducia. Tiro dalla lunga distanza di Galazzi che termina tra le braccia di Gomis.

20′ Brivido per il Palermo! Azione manovrata da parte del Brescia, la palla arriva a Bertegnoli che calcia al volo e sfiora il pallo. Poi arriva il fischio di Aureliano per un fallo ai danni di un giocatore del Palermo

16′ Prova a reagire la squadra di casa con una conclusione da fuori area di Borrelli, ma il suo tentativo è troppo debole per mettere in difficoltà Gomis.

11′ Strappo di Di Francesco sulla sinistra che viene steso da Dickmann con un fallo. Ammonizione per il giocatore del Brescia. La punizione viene calciata da Ranocchia ma ne esce un tiro cross che non impensierisce Lezzerini.

8′ Ottima azione costruita dagli uomini di Dionisi, che si conclude con il tiro di Di Francesco terminato alto dalla porta di Lezzerini

5′ Fase di studio da parte delle due squadre, con i rosanero che fanno girare molto il pallone.

1′ Fischia Aureliano, si parte! Partita iniziata con circa 5 minuti di ritardo per via di problemi all’auricolare di uno dei due assistenti.

TABELLINO

BRESCIA: 1 Lezzerini, 6 Verreth, 15 Cistana, 18 Jallow, 23 Galazzi, 24 Dickmann, 25 Bisoli (Cap.), 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 28 Adorni, 29 Borrelli.

A disposizione: 22 Andrenacci, 4 Paghera, 5 Calvani, 7 Juric, 8 Bjarnason, 9 Bianchi, 16 Buhagiar, 19 Corrado, 21 Fogliata, 32 Papetti, 39 Besaggio. Allenatore: Maran.

PALERMO: 16 Gomis (dal 36′ Desplanches), 3 Lund, 6 Gomes, 9 Brunori (Cap.), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 28 Blin, 43 Nikolaou.

A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 7 Di Mariano, 14 Vasic, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Aureliano (Bologna). AA1: Tolfo (Pordenone). AA2: Laudato (Taranto).

IV UFFICIALE: Renzi (Pesaro).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Volpi (Arezzo).

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Dickmann 11′ (B), Di Francesco 45′ + 3 (P).