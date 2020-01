Un primo tempo con poche Il Palermo esulta al Barbera. La squadra rosanero conquista i tre punti sul Roccella grazie alla rete siglata da Floriano su calcio di rigore. Dopo un primo tempo poco convincente la squadra di Pergolizzi nella ripresa ha avuto un netto miglioramento. Ecco la cronaca live del match targata ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera. Ospiti subito riversati in attacco conquistandosi il primo angolo del match dopo soli 30 secondi di gioco. I rosa partono in contropiede fino a quando Lancini viene atterrato sulla fascia: punizione per i padroni di casa. Punizione che la difesa ospite respinge.

3‘ – Ricciardo si trova tra i piedi un pallone ghiottissimo, ma la retroguardia avversaria mette in angolo.

11′ Cambio forzato per Pergolizzi, Ricciardo ha accusato un problema muscolare, al suo posto Sforzini.

18′ – Rosanero in pressione, una svista difensiva del Roccella stava per regalare un’occasione da gol ai rosanero, ma Sforzini non ha fatto in tempo ad arrivare sulla sfera agguantare da Scuffia.

20′ – il Roccella va a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la rete viene annullata per fuori gioco. Un giro di lancette più tardi altra occasione sprecata da Sforzini.

23′ Floriano si ritrova tra i piedi la palla dell’1-0 ma la spedisce fuori alla destra del portiere avversario. Lo stesso numero 25 pochi secondi più tardi si fa spazio fino in area ma la sua conclusione viene bloccata a terra da Scuffia.

28′ – Ospiti scatenati, Kamara a tu per tu con Pelagotti sbaglia.

31′ – Punizione per i rosanero, Floriano alla battuta: la sfera si infrange sulla barriera.

33′ – Brividi al Barbera, Felici tenta una conclusione a giro che per poco non finisce in rete.

35′- Floriano dalla fascia si addentra in area, crossa, ma trova i guantoni di Scuffia.

38′ – Angolo per i rosanero, alla battuta Lancini: nessuno in area ne approfitta.

41′ – Altro tiro dalla bandierina, stesso epilogo.

42′ – Martinelli la mette in mezzo ma trova Sforzini in fuorigioco.

44′ – Punizione per il Roccella che termina sul fondo.

45′ – un minuto di recupero.

45+1 – l’arbitro manda tutti negli spogliatoi, termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

46′ – Riprende il match.

48′ – Giallo per Langella dopo aver atterrato Malerba.

50′ – Sforzini riceve in area, prova a girarsi ma viene ostacolato.

52′ – Giallo per Lancini per fallo. Il Roccella guadagna una punizione.

53′ – Pelagotti in volo blocca la punizione calciata da Malerba.

56′ – Langella da fuori area tenta la conclusione, la palla viene deviata in modo strano e termina in angolo.

57′ – i rosanero non sfruttano l’angolo come dovrebbero.

59′ – Il Roccella approfitta di uno svarione della retroguardia rosanero per avanzare alla volta della porta di Pelagotti, ma il guardalinee alza la bandierina.

60′ – primo cambio per io Roccella: fuori Achik Ismail, dentro Pascuzzi.

63′ – i rosanero conquistano e sprecamo l’ennesimo calcio d’angolo.

64′ – continui capovolgimenti di fronte, entrambe le squadre sono a caccia del vantaggio.

65′ – RIGORE PER IL PALERMO, FLORIANO ATTERRATO IN AREA.

66′ – GOOOOOL PALERMO! FLORIANO PORTA IN VANTAGGIO IL PALERMO SIGLANDO LA SUA PRIMA RETE IN ROSA.

71′ – Rigore per il Roccella per fallo di Martinelli.

72′ – KHORIS FALLISCE IL RIGORE. LA PALLA TERMINA ALTISSIMA. PALERMO RESTA IN VANTAGGIO.

73′ -Altro cambio per Pergolizzi: Ambro rileva Kraja.

76′ – doppio cambio: il Roccella manda in campo Perkovic per Coluccio. Mentre i rosanero Silipo per Felici.

77′ – Espulsione per Mbaye: atterra al limite del l’area Sforzini e per questo riceve il secondo giallo.

79′ – Floriano alla battuta della punizione, in area salta Sforzini che manda la palla di pochissimo a lato della porta.

82′ – Brividi rosanero: Silipo da lontano tenta il gran gol, ma di poco sfiora la traversa.

85′ – Altra sostituzione per il Roccella: Kamara per Sungare.

87′- Ultimi minuti concitati al Barbera: gli ospiti non sembrano volersi arrendere i rosanero difendono con cinque difensori per paura di subire qualche imbarcata.

88′ – Silipo prova a dare respiro alla retroguardia avanzando in attacco, ma senza particolare pericolosità.

89′ – Floriano esce tra gli applausi del Barbera lasciando il posto a Mauri.

90′ – Altro cambio per Pergolizzi, dentro Ficarrotta fuori Sforzini.

90′ – l’arbitro assegna 5 minuti di recupero.

90+1 – Punizioneper il Roccella

90+2 – Il Roccella conquista un angolo sugli sviluppi della punizione, retroguardia rosanero si fa trovare pronta e spazza.

90+3 – rosanero si propongono ancora in avanti, ma Ficarrotta viene beccato in fuorigioco.

90+5 – L’arbitro fischia, TERMINA QUI PALERMO-ROCCELLA. ROSANERO CONQUISTANO TRE PUNTI FONDAMENTALI.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (cap.), 8 Martin, 9 Ricciardo (Dall’11’ Sforzini), 19 Lancini, 24 Crivello, 25 Floriano, 33 Langella, 54 Peretti, 73 Kraja (DAL 73′ Ambro), 75 Felici (Dal 76′ Silipo). A disposizione: 22 Fallani, 4 Accardi, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 26 Mauri, 30 Silipo, 32 Sforzini. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ROCCELLA: 1 Scuffia (cap.), 2 Ibrahime, 3 Malerba, 4 Capellini, 5 Liviera Zugiani, 6 Coluccio (DAL 76’Perkovic), 7 Kamara (Dall’85’ Sungare), 8 Faiello, 9 Khoris, 10 Leveque, 11 Achik Ismail (Dal 60′ Pascuzzi). A disposizione: 12 Margherito, 13 Gioia, 14 Pascuzzi, 15 Riitano, 16 Suraci, 17 Amato, 18 Sangare, 19 Pietanesi, 20 Perkovic. Allenatore: Francesco Galati.

ARBITRO: Nicolae Sfira di Pordenone (De Nardi-D’Ascanio)

MARCATORI Floriano 66′

NOTE ammoniti Liviera Zugiani, Peretti, Langella, Lancini. Espulso Mbaye.