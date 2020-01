Giro di campo per l’intero settore giovanile maschile del Palermo oggi allo stadio “Renzo Barbera”, poco prima del match tra i rosanero ed il Roccella. A guidare la lunga fila di giovani c’erano gli esordienti con in mano il trofeo internazionale “Costa Gaia”, vinto lo scorso 9 gennaio in finale contro il Castelvetrano. In alto la foto.