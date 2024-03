LIVE PALERMO-LOMMEL 1-0

Primo tempo a tratti soporifero quello finito 0-0 tra Palermo e Lommel. Al 3′ i rosanero trovano il gol con Marconi, annullato per fuorigioco. Per il resto ritmi molto bassi e poche occasioni da entrambe le parti. La squadra ospite ha disputato un buona buona prima frazione, soprattutto in difesa neutralizzando le azioni offensive degli uomini di Corini. Sul finale ci prova Traorè ma l’iniziativa viene parata da Di Bartolo.

Ecco la cronaca testuale live del match:

PRIMO TEMPO

Dopo una foto di gruppo a centro del campo e un minuto di raccoglimento per la morte di Joe Barone, le due squadre si schierano. Pronti, via! Inizia il match. Al 3‘ il Palermo conquista un calcio di punizione, Stulac la mette in mezzo e Marconi la spinge in porta: ma nulla di fatto, l’arbitro fischia fuorigioco. Al 4‘ repentino capovolgimento di fronte con il Lommel che si porta in attacco: Sales calcia da dentro l’area di rigore, Pigliacelli non si lascia sorprendere, Al 7′ calcio d’angolo per i rosanero; Stulac batte direttamente al centro dell’area ma non trova nessun compagno. All’11‘ Stulac si smarca in mezzo al campo e serve Traoré sulle sinistra, il numero 70’ crossa ma la difesa ospite spazza. Al 13′ rimessa per il Lommel, De Grand serve Granell, ma Di Mariano intercetta. Al 14′ Henderson effettua un filtrante per Soleri, il portiere avversario batte sul tempo il numero 27′ e intercetta. Al 16′ Palermo in attacco: Henderson lancia Graves, il numero 2 riesce a superare l’avversario e crossa in mezzo, nessun compagno ne approfitta e la palla viene spazzata.

Al 18′ i rosanero conquistano un nuovo calcio d’angolo, alla battuta va Di Mariano che crossa ma anche in questo caso non becca nessun compagno. Al 22′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ceccaroni tenta una rovesciata, ma riesce solo a fare fallo sul portiere avversario. Il Palermo fatica un po’ a completare le azioni offensive, il Lommel si difende molto bene. Al 25′ cooling break per entrambe le squadre. Al 32‘ Stulac serve in area Traorè, ma la palla va veloce e il numero 70 non ci arriva. Al 35′ Di Mariano rincorre il palla e per non farla finire sul fondo riesce ad effettuare un retropassaggio per Henderson, il numero 53′ mette in mezzo ma il lancio finisce lontano. Poche azioni da raccontare quando siamo arrivati al 41′. Al’ 44‘ grande occasione per il Palermo, Traoré effettua un buon tiro di destro verso la porta, Di Bartolo vola e la mette in angolo. Al 45’+1′ il Lommel conquista un calcio di punizione, alla battuta Granell che mette in mezzo ma la palla viene spazzata dalla difesa rosanero. Dopo 2’ di recupero termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Riprende il match al Barbera. Corini effettua un triplo cambio mettendo dentro Di Francesco e Mancuso al posto di Di Mariano e Henderson, e tra i pali spazio a Kanuric. Al 49′ occasione per i rosanero: Di Francesco viene servito in area, calcia in porta ma il tiro viene deviato in angolo. Dalla bandierina calcia Stulac che mette in area ed è lo stesso numero 17 ad intercettarla con un tiro che si impenna. Al 52′ GOOOOL PALERMO!! Di Francesco dal limite dell’area sfodera un destro a giro e non sbaglia, risultato sbloccato! Al 55′ il Palermo conquista un corner, Stulac batte corto per Di Francesco: dopo un paio di passaggi tra i due la palla viene crossata in area ma si perde.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli (Dal 46′ Kanuric), 2 Graves, 6 Stulac, 10 Di Mariano (Dal 46′ Di Francesco), 15 Marconi (Cap.), 27 Soleri, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 53 Henderson (Dal 46′ Mancuso), 70 Traorè, 80 Coulibaly. A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 4 Gomes, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 17 Di Francesco, 33 Gallea, 34 Granicelli, 35 Bouah, 36 Fontana, 38 Kubi, 39 La Mantia. Allenatore: Corini.

LOMMEL SK: 12 Di Bartolo, 2 Aguilar, 5 Wouters (Cap.), 15 Schoofs, 19 Sales, 21 Santos, 23 Granell, 24 Gordic, 34 Oware, 64 Letsosa, 79 De Grand. A disposizione: 20 De Busser, 7 Henkens, 11 Fatah, 13 Banguera, 48 Cicero, 99 Weckmann. Allenatore: Garry.

ARBITRO: Ramondino (Palermo) AA1: Palla (Catania) AA2: Scribani (Agrigento)

MARCATORI: Di Francesco al 52′

NOTE: ammonito Santos.