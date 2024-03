Il Palermo vince 2-1 contro i cugini del Lommel

Partita dalle due facce quella tra Palermo e Lommel finita 2-1. Dopo un primo tempo sotto tono e con poche occasioni da gol, da entrambe le parti, nella ripresa l’ingresso di Mancuso e Di Francesco regalano nuova linfa all’attacc rosanero. A sbloccare la gara, infatti, è stato proprio il numero 17 al 52′. Corini cambia anche il centrocampo mettendo dentro Gomes che al 74′ con un gran gol a giro raddoppia il risultato. Qualche occasione anche per Mancuso e per Brunori, subentrato a Soleri. Proprio il capitano a pochi minuti dalla fine stampa un tiro sul palo. Nel recupero segna anche il Lommel con Fatah. Solita prestazione per i rosanero che a fine sosta affronteranno in trasferta il Pisa.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

Dopo una foto di gruppo a centro del campo e un minuto di raccoglimento per la morte di Joe Barone, le due squadre si schierano. Pronti, via! Inizia il match. Al 3‘ il Palermo conquista un calcio di punizione, Stulac la mette in mezzo e Marconi la spinge in porta: ma nulla di fatto, l’arbitro fischia fuorigioco. Al 4‘ repentino capovolgimento di fronte con il Lommel che si porta in attacco: Sales calcia da dentro l’area di rigore, Pigliacelli non si lascia sorprendere, Al 7′ calcio d’angolo per i rosanero; Stulac batte direttamente al centro dell’area ma non trova nessun compagno. All’11‘ Stulac si smarca in mezzo al campo e serve Traoré sulle sinistra, il numero 70’ crossa ma la difesa ospite spazza. Al 13′ rimessa per il Lommel, De Grand serve Granell, ma Di Mariano intercetta. Al 14′ Henderson effettua un filtrante per Soleri, il portiere avversario batte sul tempo il numero 27′ e intercetta. Al 16′ Palermo in attacco: Henderson lancia Graves, il numero 2 riesce a superare l’avversario e crossa in mezzo, nessun compagno ne approfitta e la palla viene spazzata.

Al 18′ i rosanero conquistano un nuovo calcio d’angolo, alla battuta va Di Mariano che crossa ma anche in questo caso non becca nessun compagno. Al 22′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ceccaroni tenta una rovesciata, ma riesce solo a fare fallo sul portiere avversario. Il Palermo fatica un po’ a completare le azioni offensive, il Lommel si difende molto bene. Al 25′ cooling break per entrambe le squadre. Al 32‘ Stulac serve in area Traorè, ma la palla va veloce e il numero 70 non ci arriva. Al 35′ Di Mariano rincorre il palla e per non farla finire sul fondo riesce ad effettuare un retropassaggio per Henderson, il numero 53′ mette in mezzo ma il lancio finisce lontano. Poche azioni da raccontare quando siamo arrivati al 41′. Al’ 44‘ grande occasione per il Palermo, Traoré effettua un buon tiro di destro verso la porta, Di Bartolo vola e la mette in angolo. Al 45’+1′ il Lommel conquista un calcio di punizione, alla battuta Granell che mette in mezzo ma la palla viene spazzata dalla difesa rosanero. Dopo 2’ di recupero termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Riprende il match al Barbera. Corini effettua un triplo cambio mettendo dentro Di Francesco e Mancuso al posto di Di Mariano e Henderson, e tra i pali spazio a Kanuric. Al 49′ occasione per i rosanero: Di Francesco viene servito in area, calcia in porta ma il tiro viene deviato in angolo. Dalla bandierina calcia Stulac che mette in area ed è lo stesso numero 17 ad intercettarla con un tiro che si impenna. Al 52′ GOOOOL PALERMO!! Di Francesco dal limite dell’area sfodera un destro a giro e non sbaglia, risultato sbloccato! Al 55′ il Palermo conquista un corner, Stulac batte corto per Di Francesco: dopo un paio di passaggi tra i due la palla viene crossata in area ma si perde. Al 59′ il Lommel batte un calcio d’angolo con Henkens, in area trova un compagno ma la palla finisce fuori.

Al 61′ il Palermo va all’attacco: Di Francesco nella stessa posizione di prima effettua un tiro simile a quello che ha portato al gol, ma questa volta i difensori ospiti si oppongono. Al 64′ Garry effettua un triplo cambio mandando in campo: Fatah, Banguera e Cicero al posto di Sales, Schoofs e Wouters. Al 67′ cambi anche per Corini: Segre e Gomes rilevano Coulibaly e Stulac. Al 69′ secondo cooling break della gara. Al 74′ GOOOOOL PALERMO! Gomes realizza un gran gol a giro che sfiora la traversa e finisce in rete. Al 77′ altro cambio per Corini: Brunori rileva Soleri. Al 79′ Mancuso sfiora la rete del 3-0. Supera tutti, i porta in area e calcia di sinistro, ma il tiro termina di poco al lato del palo.

Al 78′ e al 79′ gli ospiti battono due calci d’angolo ravvicinati, in entrambi i casi la difesa rosanero attenta a non rischiare nulla. All’82‘ Mancuso si porta in attacco, effettua un retropassaggio per Brunori, ma il capitano infastidito da un difensore avversario non trova il tempo giusto per calciare. All’83 altro cambio per il Palermo: Traoré lascia il campo applaudito dai tifosi, al suo posto il giovane Kubi. All’85′ Brunori sciupa l’occasione del 3-0: il capitano rosanero si ritrova da solo ad altezza del dischetto del rigore, calcia e colpisce il palo. All’88’ spazio per 4 giovani rosanero, Corini infatti mette dentro Gallea, Granicelli, Bouah e Fontana. Al 90′ ci prova ancora Brunori che spedito entra in area ma Di Bartolo lo contrasta. Al 90’+1 il Lommel accorcia con Fatah. Termina qui il match, il Palermo batte 2-1 i cugini del Lommel.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli (Dal 46′ Kanuric), 2 Graves, 6 Stulac (Dal 67′ Gomes), 10 Di Mariano (Dal 46′ Di Francesco), 15 Marconi (Cap.), 27 Soleri (Dal 77′ Brunori), 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 53 Henderson (Dal 46′ Mancuso), 70 Traorè (Dall’82’ Kubi), 80 Coulibaly (Dal 67′ Segre). A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 4 Gomes, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 17 Di Francesco, 33 Gallea, 34 Granicelli, 35 Bouah, 36 Fontana, 38 Kubi, 39 La Mantia. Allenatore: Corini.

LOMMEL SK: 12 Di Bartolo, 2 Aguilar, 5 Wouters (Cap.), 15 Schoofs, 19 Sales, 21 Santos, 23 Granell, 24 Gordic, 34 Oware, 64 Letsosa, 79 De Grand. A disposizione: 20 De Busser, 7 Henkens, 11 Fatah, 13 Banguera, 48 Cicero, 99 Weckmann. Allenatore: Garry.

ARBITRO: Ramondino (Palermo) AA1: Palla (Catania) AA2: Scribani (Agrigento)

MARCATORI: Di Francesco al 52′, Gomes al 74′, Fatah al 90’+1.

NOTE: ammoniti Santos, Henkens, Di Francesco.