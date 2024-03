Escl. Presidente Lommel: «Sarà bello giocare al Barbera. In ottica mercato…»

«Giocare al Renzo Barbera sarà una bella esperienza per la nostra squadra. Ho seguito tutte le partite del Palermo in questa stagione e a mio avviso i rosanero possono centrare la promozione». Queste le parole ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Harm van Veldhoven, presidente del Lommel avversario questo pomeriggio del Palermo nel test amichevole al Renzo Barbera.

Quella di oggi può essere una vetrina anche in ottica mercato?

«Certamente è un’occasione in vista di una cooperazione futura. Nel nostro organico vantiamo sei giocatori che in questo momento sono impegnati con le loro selezioni nazionali. Siamo una squadra giovane ma può aprirsi per il futuro un canale di mercato con il club rosanero».