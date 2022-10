Intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” Andrea Mandorlini ha rilasciato le seguenti parole: «Non sono assolutamente contro il sud. Diverse volte ho chiarito questa cosa. Convivo con certe cose che sono state dette. Lavorare in sinergia con la proprietà è fondamentale, spesso non ero protetto ma va bene così, ho preferito mettermi davanti alla squadra. Al Padova brucia la mancata promozione anche se abbiamo fatto una stagione importante ma chiaramente quanto non raggiungi l’obiettivo hai fallito per molti. Non ho mai allenato al sud ma magari arriverà. Ero vicino al Catania? Catania è una piazza importante ma ancora ci vorrà del tempo»