E’ Marina di Ragusa-Palermo il match valido per la 21^ giornata del campionato 2019/20 di serie D. Di seguito la cronaca live della sfida in scena allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Pronti, via: il Marina di Ragusa batte il calcio d’inizio

2′ Calcio d’angolo per il Palermo: batte Mauri, la palla attraversa tutta l’area ma la difesa di casa spazza

5′ Occasionissima per il Marina di Ragusa che tenta il gran gol tirando dalla propria metà campo: è Schisciano a lasciare partire il tiro, ma il pallone colpisce il palo

6′ Anche Diop prova la conclusione, il pallone esce controllato a vista da Pelagotti

11′ Anche il Palermo va vicino al vantaggio. Crivello serve al limite dell’area di rigore Floriano, che supera gli avversari e quasi dal fondo lascia partire un tiro-cross che attraversa tutta l’area, poi diventa preda di Felici che lascia partire il tiro: murato da Floriano

15′ Suggerimento di Kraja per Felici, l’attaccante rosanero viene chiuso in fallo laterale

21′ Punizione dalla trequarti campo per il Marina di Ragusa: batte Puglisi, la difesa rosanero spazza

24′ Cross di Langella per Sforzini, che colpisce di testa ma Pellegrino para

27′ Kraja di petto allunga il pallone in area verso Floriano che libera il tiro ma la palla si spegne fuori

31′ Calcio d’angolo per il Palermo: batte Martinelli, Sidibe spazza di testa

36′ Lancini tenta il tiro da centrocampo e per poco non beffa il portiere avversario, costretto a deviare in angolo

38′ Bella palla di Floriano per Felici, che va alla conclusione ma viene fermato da Pellegrino

40′ Langella da fuori area libera il tiro, fuori misura

41′ Altra conclusione di Felici da dentro l’area, il portiere avversario riesce a bloccare nonostante diverse gambe ad oscurargli la visuale

43′ Giallo per Mauri

45′ Non c’è recupero, il primo tempo finisce 0-0

SECONDO TEMPO

46′ Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due squadre

50′ Il Marina di Ragusa riparte in contropiede con Diop che viene fermato fallosamente da Peretti, il direttore di gara lascia proseguire per la regola del vantaggio per poi ammonire il difensore rosanero

52′ GOL SFORZINI! Il Palermo passa in vantaggio con Sforzini che, servito alla perfezione dal Langella, stoppa il pallone e tira quasi dall’altezza del dischetto battendo Pellegrino

61′ Progressione offensiva di Felici sulla destra, l’attaccante rosanero viene fermato in corner

62′ Primo cambio per il Palermo, fuori Kraja e dentro Ambro

63′ Marina di Ragusa vicino al gol con Baldeh che salta Crivello sulla destra e mette in mezzo un pallone interessante per Sidibe che prova a colpire di testa ma non ci arriva

69′ Dentro Silipo, fuori Felici

73′ Altro cambio per il Palermo: dentro Martin, fuori Sforzini che non sembra prendere bene la sostituzione. I rosanero passano dal 4-3-3 al 3-5-2

77′ Martin lancia Floriano in porta, l’attaccante rosanero lascia partire il tiro ma la palla esce fuori di pochissimo

78′ Contropiede pericoloso del Marina di Ragusa con Baldeh che è più veloce di tutti, trova il fondo per andare al cross dalla sinistra ma nessuno ne approfitta. Poi arriva Crivello a spazzare il pericolo, ma colpisce l’avversario: fortunatamente il pallone si spegne sul fondo

81′ Rischia qualcosina di troppo il Palermo sul finale, un calcio di punizione battuto da Puglisi viene mandato con difficoltà in angolo. Resiste il vantaggio di misura dei rosanero

82′ Su capovolgimento di fronte il Palermo ha l’occasione di chiudere la partita con un contropiede 3 contro 1. Silipo corre palla al piede, accompagnato da Floriano a destra e Mauri a sinistra ma decide di servire quest’ultimo che viene recuperato dal difensore avversario

87′ Intervento di Crivello su Baldeh in area di rigore, il pubblico di casa vorrebbe il calcio di rigore ma in realtà i giocatori in campo non protestano particolarmente

88′ Giallo pesante tra le fila del Palermo: ammonito Martinelli, era diffidato e salterà la prossima gara

90′ Il direttore di gara assegna 5′ di recupero

IL TABELLINO

MARINA DI RAGUSA: 1 Pellegrino, 2 Pietrangeli, 2 Sidibe (78′ Verachi), 4 Calivà (62′ Baldeh), 5 Puglisi, 6 Giuliano, 7 Mauro, 8 Schisciano, 9 Di Bari (69′ Cervillera), 10 Mistretta (85′ Suma), 11 Diop. A disposizione: 12 Noto, 14 Mancuso, 15 Carnemolla, 18 Puzzo, 19 Retucci. Allenatore: Salvatore Utro.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (cap.), 19 Lancini, 24 Crivello, 25 Floriano, 26 Mauri, 32 Sforzini (73′ Martin), 33 Langella, 54 Peretti, 73 Kraja (62′ Ambro), 75 Felici (69′ Silipo). A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 17 Ferrante. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Andrea Calzavara (Pandolfo-Laghezza)

MARCATORI: 52′ Sforzini

NOTE: ammoniti Mauro, Puglisi, Mauri, Peretti, Martinelli