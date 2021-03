Nel corso del primo tempo del match Cagliari-Juventus, c’è stato un violento scontro Cragno-Ronaldo.

Il portiere del Cagliari resta a terra colpito dai tacchetti di Cristiano Ronaldo in un contrasto fi gioco. Partita ferma e sanitari in campo per assistere l’estremo difensore dei sardi.





Il web si indigna per la mancata espulsione del fuoriclasse portoghese dopo questo intervento. Ronaldo assoluto protagonista del match, avendo realizzato una tripletta.