Una partita che vale una stagione, novanta minuti di fuoco che separano il Palermo dal secondo turno dei playoff Nazionali di Serie C. Si gioca Avellino-Palermo al “Partenio”, in un campo che si preannuncia terreno di battaglia. Ilovepalermocalcio vi propone la cronaca della partita live. Si parte dall’1-0 dell’andata, due risultati su 3 per la squadra guidata da Filippi. Si parte!

PRIMO TEMPO Inizia la gara! Spinge l’Avellino subito con Ciancio, il suo cross dalla destra termina sul fondo al minuto 2′. Primo calcio d’angolo della partita per gli Irpini quando siamo al 3′ minuto di gioco. Contatto dubbio in area del Palermo, Maniero cade a terra sul tocco di Valente, l’arbitro lascia proseguire, sarĂ corne al minuto 6′ per gli irpini. Palermo pericoloso al minuto 9′, Valente serve Kanoute che conclude di sinistro in area, para Forte, sarĂ corner per i rosanero. Provano a muovere la palla i padroni di casa quando siamo al minuto 14′. Lancio profondo di Satana per Kanoute lanciato a rete, buona uscita di Forte al minuto 17′. De Rose recupera la palla su Aloi con un intervento dubbio in mezzo al campo, l’arbitro fischia fallo interrompendo la ripartenza rosanero al minuto 20′. Fallo in attacco di Maniero che tocca Accardi nell’area rosanero, l’arbitro fischia punizione per la squadra di Filippi al minuto 23′.  Contatto tra Maniero e Lancini al limite dell’area sulla fascia sinistra, calcio di punizione da buona posizione per l’Avellino al minuto 26′. Pericoloso tiro di Aloi su punizione diretta, Pelagotti è attento e respinge al minuto 27′. Fallo su Santana al minuto 28′, animi tesi e tante proteste degli irpini, il Palermo batterĂ un calcio di punizione. Ci prova l’Avellino con delle palle alte in area del Palermo quando siamo giunti al minuto 33′, restate la retroguardia rosanero. Vantaggio dell’Avellino con Sonny D’angelo, 1-0 il nuovo parziale. Ci prova ancora l’Avellino dalla destra, il cross di Ciancio viene però allontanato al minuto 38′. Fallo di Aloi su una ripartenza portata avanti dal Palermo con De Rose al minuto 42′, c’è la prima ammonizione della gara. Finisce la prima frazione di gioco, 1-0 per gli irpini il parziale.





SECONDO TEMPO: L’Avellino prova a gestire la palla quando siamo al minuto 50′. Calcio di punizione da una discreta posizione per gli irpini quando siamo al 52′ minuto di gioco. Cross dalla destra per i rosanero, la retroguardia avellinese spazza la palla al minuto 54′. Fase di gioco parecchio spezzata quando siamo al minuto 56′, fallo su Kanoute in mezzo al campo. Grande occasione per il Palermo con Valente, il suo tiro viene miracolosamente parato da Forte al minuto 61′. Cross di Valente dalla sinistra, Luperini non riesce a colpire di testa e commette fallo in attacco al minuto 63′. Il Palermo muove la palla da destra a sinistra con una circolazione piuttosto lenta quando siamo al minuto 70′. Conclusione potente di Valente che riesce a raccogliere un pallone vagante in area degli irpini, buona occasione ma non cambia il punteggio al minuto 71′. Fase molto tattica della gara, il Palermo prova a costruire, ma non riesce a rendersi pericoloso quando siamo ormai al 75′ di gioco. Grande chance per chiudere il match sui piedi di Fella che recupera un pallone perso dal Palermo in area e ha concluso con il destro, il suo tiro termina di poco al lato quando siamo al 76′. Corner dalla sinistra a favore dell’Avellino al minuto 78′. Cross di Kanoute dalla destra, la difesa irpina ribatte, sarò corner per il Palermo all’80’.

IL TABELLINO

AVELLINO: 22 Forte; 5 Laezza (C.), 13 Dossena, 31 Illanes; 23 Ciancio, 21 Carriero, 4 Aloi, 27 D’Angelo, 3 Tito; 19 Maniero, 11 Fella. Allenatore: Braglia. A disposizione: 1 Pane, 32 Leoni, 2 Rizzo, 7 Bernardotto, 8 Silvestri, 9 Santaniello, 10 De Francesco, 14 Errico, 15 Rocchi, 17 Adamo, 28 Silvestri.

PALERMO: 1 Pelagotti; 26 Marong, 13 Lancini, 15 Marconi; 4 Accardi, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 11 Santana (C.), 7 Floriano; 20 Kanoute. Allenatore: Filippi. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 5 Palazzi, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 16 Peretti, 19 Odjer, 21 Broh, 29 Almici.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine). ASSISTENTI: Pietro Lattanzi (Milano) e Giulio Basile (Chieti). QUARTO UOMO: Marco D’Ascanio (Ancona).

MARCATORI:

NOTE: 42′ Ammonito Aloi (A);