Lippi: «Fa piacere vedere il Pisa primo in B, tifo per le squadre toscane»

L’ex CT della nazionale italiana e leggenda del calcio, Marcello Lippi, ha recentemente condiviso il suo pensiero riguardo le prestazioni di Filippo Inzaghi, attuale mister del Pisa, in un’intervista rilasciata a Punto Radio Cascina. Le sue parole non solo riconoscono il lavoro svolto da Inzaghi, ma trasmettono anche un senso di fiducia e supporto verso il suo ex calciatore ora divenuto collega allenatore.

Ecco le sue parole:

«Seguo tutti i miei calciatori che adesso fanno gli allenatori, non soltanto Filippo, il cui valore lo valuteremo fra diversi anni ancora quando avrà proseguito nella propria carriera; certo, per adesso sta facendo molto bene e credo che, come tutti gli altri del resto, non abbia dimenticato nulla di tutto ciò che ha imparato quando faceva il calciatore ovvero si è portato dietro tutti gli insegnamenti dei tecnici che ha avuto nel corso della propria carriera. Non conosco personalmente la proprietà del Pisa ma mi fa molto piacere vedere i neroazzurri in testa al campionato di serie B, diciamo che faccio un po’ il tifo per tutte le squadre toscane e sono felice quando ottengono risultati positivi».